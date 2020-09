N-VA pleit voor oprichting van een lokale gezondheidsraad Nele Dooms

14 september 2020

17u10 0 Buggenhout Als het van oppositiepartij N-VA van Buggenhout afhangt, komt er in de bosgemeente een lokale gezondheidsraad. Raadslid Ward Vranken houdt daarvoor een pleidooi.

Het gemeentebestuur heeft het duidelijk in haar meerjarenplan 2020-2025 staan: Buggenhout moet een “gezonde gemeente” worden. In het kader daarvan wordt al gewerkt rond onder andere de aanleg van een hondenweide, geboortebos, speelweefselplan en een antidrugsbeleid. Via het Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Dender werd recent ook een intergemeentelijk personeelslid aangeworven om een gezondheidsbeleid voor de gemeente uit te tekenen.

Ward Vranken (N-VA), voormalig voorzitter van de Welzijnsraad en huidig gemeenteraadslid, pleit er nu voor om niet enkel te steunen op het samenwerkingsverband met LOGO, maar om een eigen lokaal gezondheidsoverleg op te starten.

“Een gezondheidsraad is een groep van vrijwilligers die, samen met de ambtenaar, het Buggenhoutse gezondheidsbeleid uittekent”, legt Vranken uit. “Dit kan groeien vanuit de Welzijnsraad, aangevuld met individuele burgers die bezorgd zijn om de gezondheid van de Buggenhoutenaren. Zo kan er gewerkt worden met wat er leeft op Buggenhoutse bodem.”

N-VA is ervan overtuigd dat een dergelijk project heel wat voordelen heeft. “Het kan de Welzijnsraad nieuw leven inblazen”, zegt Vranken. “En het kan een goede zaak zijn voor het welzijn van de inwoners, met aandacht voor zich goed voelen op medisch, sociaal, geestelijk, lichamelijk, maatschappelijk en materieel vlak.”