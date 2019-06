N-VA pleit voor meer steun aan onthaalouders Nele Dooms

20 juni 2019

15u57 0 Buggenhout Oppositiepartij N-VA van Buggenhout wil dat er meer steun komt voor onthaalouders. Aanleiding is het dalend aantal onthaalouders in de bosgemeente. In zes jaar tijd blijkt dat gehalveerd. “Tijd om een tandje bij te steken als we voldoende opvangplaatsen willen blijven garanderen”, zegt gemeenteraadslid Ward Vrancken (N-VA).

Het dalend aantal onthaalouders in Buggenhout staat in contrast met de ambities van het gemeentebestuur de voorbije jaren om het aantal net te verhogen. “Er waren zeker waardevolle inspanningen om extra onthaalouders aan te trekken, maar zonder resultaat”, stelt Vranken vast. “Dat is nefast voor de opvangcapaciteit van jonge kinderen. Er zijn meer en andere maatregelen nodig om het tij te keren.”

Vranken pleit ervoor om niet enkel oproepen te lanceren om extra onthaalouders aan te trekken, maar ook het werkstatuut zelf aantrekkelijker te maken. “Dat kan door de jaarlijkse onkostenvergoeding, waarmee speelgoed, pampers, vuilniszakken en meubilair worden gekocht, op te trekken naar 500 euro per jaar”, klinkt het. “Bovendien stellen we een eenmalige starterspremie van 1.000 euro voor om nieuwe en extra onthaalouders aan te trekken. Met dat bedrag zijn kandidaat-onthaalouders in staat om bijvoorbeeld net iets makkelijker de eigen woning om te bouwen tot opvangplaats.”

De CD&V-meerderheid gaat niet meteen in op de voorstellen. “We denken niet dat een som geld iemand gaat aanzetten om onthaalouder te worden. Dat is een roeping waarmee je start vanuit het hart”, klinkt het daar. N-VA betreurt de houding. “De dienst onthaalouders kost het gemeentebestuur amper één personeelslid, maar zorgt wel voor 88 opvangplaatsen”, zegt Vranken. “Als de dienst onthaalouders nog zou verkleinen, dan zal de vraag naar opvangplaatsen in de crèche verdubbelen. De kostprijs van een grotere crèche is tientallen keren hoger dan onze voorstellen om het werkstatuut van onthaalouders te verbeteren.”