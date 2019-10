N-VA pleit voor meer bloemenweiden Nele Dooms

03 oktober 2019

14u55 1

Oppositiepartij N-VA van Buggenhout pleit ervoor om in de bosgemeente nog meer bloemenweides aan te leggen. Het voorstel kadert binnen het charter ‘bij-vriendelijke gemeente’ dat Buggenhout al eerder ondertekende. “Om bijen te helpen zijn bloemenweides ideaal”, zegt raadslid Ward Vranken. “Als gemeente zijn er verschillende percelen in eigendom die daarvoor kunnen dienen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de berm op de gehuurde parking langs Meubelen Gené aan de Kasteelstraat, het kruispunt van de Sportveldstraat en Brusselmansstraat, den Briel, de noordkant van Kuitelgem, het kruispunt tussen de Beukenstraat en Paardenkerkhof en verschillende buurtwegen. Daar kan echt ingezet worden op biodiversiteit dankzij de aanleg van bloemenweides en bloemrijke bermen.” Schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) reageert niet weigerachtig op het voorstel. “Het is zelfs zo dat er voor de toekomst een serieus budget voorzien wordt voor bebossing en bebloeming”, zegt hij. N-VA roept inwoners op om ook zelf locaties door te geven waar bloemenweides kunnen komen. “Suggesties mogen aan mij bezorgd worden”, zegt Vranken.