N-VA klaagt slechte toestand fietspad Kalkenstraat aan Nele Dooms

16 september 2019

Oppostiepartij N-VA kaart de slechte toestand van het fietspad in de Kalkenstraat, tussen de Kasteelstraat en de Bovendonkstraat, in Buggenhout aan. Gemeenteraadslid Jean-Pierre Willems drong tijdens de jongste gemeenteraad aan op een heraanleg. “Over de hele lengte van het traject ligt het fietspad echt enorm slecht en bovendien is dan nog een kasseistrook van een vijftal kasseien aangelegd tussen het fietspad en de rijweg”, schetst hij. “Op vele plaatsen zitten er tussen het fietspad en die kasseistroken diepe gleuven. Fietsers blijven er met hun wielen in steken en dat maakt het gevaarlijk om te vallen. Als je in zo’n gleuf met je voorwiel terecht komt, ga je gewoon tegen de vlakte. Op een drukke weg met veel auto’s en zelfs vrachtwagens die passeren, is dat uiterst gevaarlijk. Omdat de Kalkenstraat één van de voornaamste invalswegen van onze gemeente is, en er veel scholieren en leerlingen van de muziekacademie passeren, zou een heraanleg van dit fietspad toch een goede zaak zijn. Bij voorkeur gebeurt dit verhoogd, zoals het fietspad in de Bovendonkstraat.” Schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V) belooft dat in eerste instantie de putten en gleuven gevuld zullen worden.