Mysterie rond gevilde konijnenkopjes in Buggenhout Bos opgelost: dader is vader die ‘zoontje wilde laten schrikken’ Nele Dooms

05 februari 2020

17u15 0 Buggenhout Het voorbije weekend deed de lugubere ontdekking van enkele gevilde konijnenkopjes in Buggenhout Bos nog menig wandelaar opschrikken, maar het mysterie is zopas opgelost. De dader belde zelf naar de boswachter om zich te melden. Het gaat om een vader die zijn zoontje aan het schrikken wilde maken. De man moet binnenkort zwerfvuil opruimen in het bos.

Zondag troffen wandelaars op een bankje ter hoogte van de Henneput drie gevilde kopjes van konijnen op een rij aan. De lugubere ontdekking veroorzaakte heel wat commotie. Van een mogelijke dader was geen spoor en naar de reden voor dergelijke daad had boswachter Reinhart Cromphout alleen maar het raden. “Dit hebben we hier in Buggenhout Bos nog nooit meegemaakt”, zei hij. “We tasten volledig in het duister over het opzet van deze feiten. Gaat het om een restant van een studentendoop? Een niet zo proper spel van een jeugdbeweging? Daders die bewust wandelaars wilden laten schrikken?”

Boswachter Cromphout deed vervolgens een oproep naar getuigen en vroeg iedereen die mogelijk info had over deze onfrisse praktijken om dat te melden. Het is uiteindelijk de dader zelf die de boswachter gebeld heeft. Het gaat om een buurtbewoner van het bos die voor zijn zoontje een schriktocht in elkaar gestoken had. “Alle attributen die daarvoor nodig waren, had hij achteraf opgeruimd, maar de konijnenkopjes was hij blijkbaar vergeten”, zegt Cromphout. “De man heeft zijn excuses aangeboden en die zijn aanvaard.”

Maar de man komt er niet alleen vanaf met excuses. Hij krijgt binnenkort een ‘aanmaning’ in de bus. “Dat wil zeggen dat hij tot een herstelmaatregel moet overgaan”, zeg Cromphout. “Maar omdat die konijnenkopjes natuurlijk door onze diensten al direct weggehaald zijn, vallen die niet meer op te ruimen. Daarom zal deze man een alternatieve straf moeten ondergaan. Hij wordt binnenkort ingezet om zwerfvuil op te ruimen in het bos.”