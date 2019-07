Motorrijdster lichtgewond na botsing tegen vrachtwagen Koen Baten

09 juli 2019

In de Beukenstraat in Buggenhout is een motorrijdster lichtgewond geraakt nadat ze in aanrijding kwam met een geparkeerde vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond middernacht. De jonge bestuurster kwam vanuit Buggenhout toen ze plots de controle verloor over het stuur in een bocht. Hierdoor schraapte ze tegen de vrachtwagen en kwam ze ten val. De bestuurster zelf raakte lichtgewond. De motor moest getakeld worden.