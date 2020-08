Moodpie zorgt voor gigantische muurschildering bij Hardware De Kinder Nele Dooms

04 augustus 2020

16u26 2 Buggenhout/Dendermonde Het coolste metaalatelier van het land? Dat is vanaf nu te vinden bij De Kinder Hardware aan de Provincialebaan in Buggenhout. Dendermondenaar Jeroen Buytaert, de grafisch kunstenaar achter Moodpie, zorgde er voor een reusachtige muurschildering van honderd vierkante meter.



Hans en Leen De Kinder, stuwende krachten achter Hardware De Kinder, een handel in gereedschappen die al meer dan vijftig jaar bestaat, namen Buytaert onder de arm om de ruimte van de metaalafdeling van de winkel onder handen te nemen. “Een vijftal jaar geleden zorgden we al eens voor een volledige vernieuwing én uitbreiding van de winkel en het metaalatelier was nog een overblijfsel van het oude De Kinder”, zeggen ze. “Het was tijd om ook deze ruimte eens aan te pakken zodat het er voor de klanten en personeel aangenamer vertoeven zou zijn. Beroep doen op Moodpie leek ons de beste optie.”

Beklagen doen de twee zich deze beslissing niet. Honderd vierkante meter muur is voorzien van een geslaagde tekening, volledig in het thema metaal. Buytaert had er tien dagen voor nodig om het project tot een goed einde te brengen. “Dit was een serieuze uitdaging”, zegt hij. “De muur was erg hoog en moeilijk bereikbaar door een laadbrug. Maar omdat ik de werken kon uitvoeren tijdens het bouwverlof, kon ik wel rustig werken. Het resultaat is een schildering met strakke vormen en lijnen die metaal typeren, afgewisseld met figuurtjes en ludieke opschriften zoals ‘we love heavy metal’ en ‘made of steel (superman)’. Een 3D-perspectief is gebruikt om de ruimte groter te laten lijken. Door het contrast tussen zwart geschilderde delen en de muurschildering zelf komen de kleuren sterker uit. Dit was een heel leuke opdracht om te doen.”