Mondmaskers eindelijk toegekomen: bedeling gebeurt eerstkomende dagen Nele Dooms

11 juni 2020

13u11 2 Buggenhout Er is veel geduld voor nodig geweest in Buggenhout , maar de bestelde mondmaskers voor de inwoners zijn eindelijk toegekomen. De bedeling zal de komende dagen gebeuren.

Het heeft in Buggenhout heel wat voeten in de aarde gehad om de mondmaskers die besteld waren via een groepsaankoop bij de provincie in het gemeentehuis te zien toekomen. Elke inwoner krijgt een gratis mondmasker. Maar de Buggenhoutse exemplaren zaten een tijdlang vast bij de douane.

“Maar er is goed nieuws! De mondmaskers hebben eindelijk het gemeentehuis bereikt”, zegt burgemeester Pierre Claeys (C&dV). “Onze mensen zijn nu volop bezig met het inpakken ervan. Bedoeling is dat we zo snel mogelijk kunnen starten met de verdeling.”

De bedeling zal de komende dagen gebeuren. Elke Buggenhoutenaar zal het mondmasker met de filters in zijn brievenbus terugvinden.