Mondmaskers eindelijk bedeeld en nog niet iedereen enthousiast: “Het zijn precies onderbroeken, zo groot” Nele Dooms

15 juni 2020

15u00 0 Buggenhout De De perikelen rond de gratis mondmaskers voor inwoners in Buggenhout houden maar niet op. Zijn de mondmaskers eindelijk na lang wachten ter plaatse, blijken ze ook nog eens te groot. Het regent cynische reacties.

Eindelijk hebben de inwoners van Buggenhout hun beloofde gratis mondmaskers in de brievenbussen gevonden. Daar hadden ze flink wat geduld voor moeten hebben, want de levering liep flink vertraging op. Terwijl omliggende gemeenten mondmaskers al veel sneller aan hun bewoners bezorgden, bleef het aanvankelijk in Buggenhout wachten en wachten. Een levering die er normaal tegen 22 mei moest zijn, was er in de eerste helft van juni nog altijd niet. Was er eerst al vertraging bij de bestelling, dan bleken de mondmaskers vervolgens op een verkeerde vlucht te zitten en dan raakten ze ook nog vast op de douane. Eind vorige week bereikten ze dan toch eindelijk de bosgemeente, waarop het gemeentepersoneel meteen in actie schoot om alle mondmaskers zo snel mogelijk in de brievenbussen te krijgen.

Alleen blijkt nu nog niet iedereen tevreden. Het regent momenteel cynische reacties op het formaat van de mondmaskers. Normaal moeten die alleen neus en mond bedekken, maar de Buggenhoutse exemplaren vallen wel erg groot uit. “Precies of dit zijn onderbroeken. Snap niet dat er hier zolang op gewacht moest worden. Ze vallen gewoon af. Niemand kan ze ophouden”, klinkt het.

Anderen bedanken wel de medewerkers die de mondmaskers bedeelden, maar hebben toch ook bedenkingen. “De mondmaskers zijn zo groot dat ze voor niemand van ons passen. Dat is wel jammer, want dit voelt als weggegooid geld en verloren moeite van de mensen die ze verdelen”, klinkt het. Ook andere opmerkingen blijven niet uit: “Wij hadden aan eentje genoeg gehad voor ons gezin, we kunnen er alle 4 tegelijk in” of “Ze zijn precies op de groei gemaakt” en “Ge kunt er verstopperke mee spelen” of ook nog “mijn dochter van 7 kan het gebruiken als badmuts”.

Voor de mondmaskers voor haar inwoners had het gemeentebestuur ingetekend op een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen. Elke gemeente die dit deed heeft dit type maskers ontvangen. Ook in Aalst bijvoorbeeld zijn dergelijke grote exemplaren toegekomen. Ook daar zorgt het voor hilariteit op sociale media. Andere Buggenhoutenaren blijven het wel positief zien: “Met een klein knoopje in de elastiek passen ze perfect. Kritiek kun je altijd en op alles hebben”, klinkt het.