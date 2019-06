Moeder en dochter stellen samen tentoon Nele Dooms

03 juni 2019

17u30 2 Buggenhout Voor een nieuwe tentoonstelling in de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum van Buggenhout slaan moeder Liana Carleer en dochter Els Cools de handen in elkaar. De hele maand juni zijn er werken van de twee vrouwen te bezichtigen.

Liana Carleer uit Londerzeel schilderde vooral landschappen en portretten met olieverf. De passie viel stil toen er kinderen kwamen, maar recent pikte ze de draad weer op. Vanaf dan koos ze voor aquarel. “Na een ontmoeting met Mieke Fleurackers vorige zomer en een workshop ‘acrylpouring’ begon ik op mijn tachtigste te experimenteren met deze nieuwe, speelse kunstvorm”, vertelt ze. “Ik toon dat nu graag eens aan het grote publiek.” Ook dochter Els Cools uit Buggenhout volgde een workshop bij Fleurackers. Zij koos voor ‘mixed media’. Cools was, dankzij de genen langs vaders kant, al jaren eerder gebeten door de microbe van fotografie. Ze maakt beelden van kastelen, ruïnes, landschappen en portretten. Schilderen kwam pas later. De tentoonstelling is te bezoeken tot eind juni, elke zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in het ACC, aan de Nieuwstraat in Buggenhout.