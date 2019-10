Modest en Marie-Louise zijn diamanten paar Nele Dooms

03 oktober 2019

Modest Van Damme (83) en Marie-Louise Mertens (83) uit Buggenhout zijn een diamanten paar. Ze trouwden zestig jaar geleden. De twee kregen twee kinderen. Ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Marie-Louise werkte als laborante bij de toenmalige De Bruines in Baasrode, tot ze thuis bleef om voor de kinderen te zorgen. Modest werkte bij de RTT, het huidige Proximus. Tussendoor was hij klusjesman van dienst voor familie en vrienden. Ondertussen deed Marie-Louise aan sport, schilderen en kleding maken voor de kinderen. Bij de Roodkapjes zijn ze erg geliefd, want daar zetten ze zich jarenlang in als kookouders tijdens kampen.