Mobiele speelpleinwerking met Pretkamjonet is meteen schot in de roos: vrolijke bende op Kamiel Van Belleplein Nele Dooms

15 juli 2020

16u47 0 Buggenhout Ook Buggenhout houdt er deze zomervakantie een mobiele speelpleinwerking op na. Monitoren trekken met de Pretkamjonet naar speelpleintjes om er met kinderen te spelen. Op het Kamiel Van Belleplein zorgde dat woensdagnamiddag voor een vrolijke bende.

De mobiele speelpleinwerking in Buggenhout is een nieuw initiatief. “Onze Pretkamjonet, in leuke kleuren, is een initiatief van de jeugddienst”, zegt schepen van Jeugd Mieke Van Malderen (CD&V). “Het voertuig zit vol eenvoudig spelmateriaal en daarmee rijden monitoren van het ene speelpleintje naar het andere. Bedoeling is om kinderen uit die wijk impulsen te geven om buiten te spelen.”

De komst van de Pretkamjonet staat deze zomer elke woensdagnamiddag garant voor een namiddag speelplezier. Deze keer was het speelterrein achter het gemeentehuis, aan het Kamiel Van Belleplein in Buggenhout-centrum aan de beurt. De animatoren van dienst mochten er een boel enthousiaste kinderen verwelkomen. Die konden knutselen, zich amuseren met balspelen en de fonteinen aan het speeltuig boden ook nog eens waterpret.

Op woensdag 5 augustus trekt de Pretkamjonet naar De Mosten. Op woensdag 12 augustus is dat het Jules Andriespark. Op woensdag 19 augustus is de Dries aan de beurt. Spelen kan altijd tussen 13.30 en 16 uur. Op zondag 23 augustus is de Pastorietuin in het centrum aan de beurt. Daar vindt dan het zomerterras Jardin Pastoral plaats.