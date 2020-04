Mini-Onderneming uit Buggenhout maakt kans op eerste prijs Koen Baten

Buggenhout ReCase, een mini-onderneming van het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout maakt kans op de eerste plaats nadat ze op 11 maart verkozen zijn om naar de finale te gaan. De onderneming specialiseerde zich in computerhoezen.

De onderneming is een initiatief van de laatstejaarsstudenten in Buggenhout. Zij kwamen met het project op de proppen om computerhoezen te maken van gerecycleerde reclamebanners. De hoezen zelf worden gemaakt door mensen met een beperking van de Kemphaan in Hamme. Vorige maand werden ze uitgekozen door een jury om naar de finale te gaan en kans te maken op de titel van mini-onderneming van het jaar. ReCase, zoals de onderneming heet, werd gekozen op basis van hun businessmodel en het unieke project, maar ook het sterke team dat er achter zit.

Begin april richtte de onderneming ook een website op om hun product aan te prijzen. De finale vind later dit jaar plaats.