Milieudienst zet met wedstrijd in op meer natuur in eigen tuin Nele Dooms

04 juni 2019

15u38 2 Buggenhout De Milieudienst van Buggenhout organiseert deze zomer de wedstrijd ‘Meer natuur in eigen tuin’. Alle inwoners van de bosgemeente kunnen meedoen. Met de wedstrijd wil de Milieudienst inspelen op biodiversiteit en daarrond sensibiliseren.

“De biodiversiteit boert achteruit en bijen, vele andere insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren hebben het moeilijk”, klinkt het. “Kleine ingrepen in de eigen tuin kunnen een groot verschil maken voor deze dieren. Zelfs een balkon of een koertje kan een klein paradijs zijn voor vogels, bijen en vlinders. Een natuurvriendelijke tuin heeft een ware aantrekkingskracht. Met de wedstrijd willen we eigenaars van tuinen die hier werk van maken, in de kijker zetten.”

Deelnemers maken kans op een mooie prijs. Elke deelnemer krijgt bovendien een waardebon van 5 euro bij een plaatselijke groenhandelaar. Wie wil meedoen, kan inschrijven tot 25 juni via milieudienst@buggenhout.be. In de zomermaanden doet de jury zijn ronde. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar.