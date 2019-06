Middenstand Opdorp Leeft schenkt klaproos aan gemeente Nele Dooms

24 juni 2019

14u08 4 Buggenhout De Middenstand Opdorp Leeft (MOL) schenkt de reuzegrote klaproos, een kunstwerk gemaakt naar aanleiding van de herdenking van honderd jaar WOI in november, aan de gemeente Buggenhout.

De schenking gebeurde met een kleine plechtigheid, waar onder andere burgemeester Pierre Claeys (CD&V) op aanwezig was. Daardoor kan het werk, dat ondertussen een bezienswaardigheid geworden is aan de Dries, in Opdorp blijven staan. De reuzenpoppy heeft een plaats gekregen ter hoogte van het Oorlogsmonument aan de Dries, vlakbij de kerk. “We hebben het werk extra laten bewerken, zodat het zeker bestand is tegen alle weersomstandigheden en de rode kleur niet zal vervagen”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. “In zwarte letters is er een gedicht van Opdorpenaar Leonard Segers in geschreven. Het gaat om een vrije vertaling van het beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’. Op deze manier hebben we in Opdorp een extra blijvende herinnering aan de gruwel van de Eerste Wereldoorlog waar ook ons dorp niet van gespaard bleef.”