Middenstand Opdorp Leeft laat 23.000 bloembollen planten op en rond Dries Nele Dooms

30 oktober 2019

12u52 0 Buggenhout Op de Dries in Opdorp zullen het volgende voorjaar nog meer narcissen bloeien. Dat is te danken aan Middenstand Opdorp Leeft (MOL), die momenteel een nieuwe bebloemingsactie op en rond de Dries organiseert. In totaal gaan er liefst 23.000 bloembollen de grond in.

MOL, die tweejaarlijks de Lente Op De Dries organiseert met een openlucht beeldenexpo, besliste naar aanleiding van haar 25-jarig jubileum om extra bloembollen te planten. Personeel groenonderhoud van de beschutte werkplaats van Londerzeel is daarvoor deze week aan de slag. Ze beplanten niet alleen diverse locaties op de Dries, maar ook aan Hesselaar en Vekenstraat, vlakbij het kasteel van Opdorp.

De actie komt er nadat zo’n twintig jaar geleden voor het eerst 100.000 paasbloemen geplant werden op de Dries. Dat gebeurde in het najaar van 1998, met het nakende millennium in zicht. Alle inwoners van de gemeente mochten toen mee de handen uit de mouwen steken om op dit groot plein 100.000 bloembollen van narcissen te planten. De bloeiende narcissen maken sindsdien elk voorjaar van de Dries een grote toeristische trekpleister. In 2008, tien jaar later, volgde nog eens een actie om lege plekken die ontstaan waren weer op te vullen met paasbloemen.

“Recent merkten we echter dat er opnieuw kale plekken op de Dries ontstonden”, zeggen Erik Coppens en Rudy De Wolf van MOL. “Daarom beslisten we een nieuwe plantactie te organiseren. Hiermee zal de oorspronkelijke tekening met een figuur van waaiers over de Dries weer volledig worden, op basis van de originele plannen. We hebben voor Ice Folies gekozen. Dat zijn narcissen met een grote kroon en erg geschikt om te laten verwilderen. Bij onze volgende Lente Op de Dries in het voorjaar van 2020 zullen deze bloemen, samen met de honderdduizenden anderen, bloeien.”