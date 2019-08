Meer dan 50 gedupeerden trekken samen naar rechtbank na oplichting van bedrijven uit Buggenhout en Gent Koen Baten

02 augustus 2019

11u02 3 Buggenhout Afgelopen week kwam aan het licht dat KOENIG ramen en deuren uit Buggenhout en Comfort ramen en deuren uit Gent heel wat mensen hadden opgelicht voor duizenden euro’s en daarna de ramen niet leverden of niet conform de wetgeving plaatsten. Meer dan 50 mensen hebben zich nu samen burgerlijke partij gesteld en hopen zoveel mogelijk van hun geld terug te zien.

Het onderzoek naar beide bedrijven uit Buggenhout en het Gentse was al een jaar aan de gang. Dit jaar werd er bij een opdracht in Roemenië een verdachte opgepakt, wat het dossier in een stroomversnelling bracht. Alle klachten werden gebundeld en advocaat Mathias De Daele zal deze behartigen. “Sommige van de gedupeerden betaalden 90 procent van hun bestelling op voorhand en kregen daarna niets, dit gaat om honderdduizenden euro’s”, zegt De Daele.

“De eigenaars van het bedrijf zijn ook al jaren bezig met hun praktijken, al van voor 2015. Het is namelijk niet hun eerste firma die de beklaagden hebben opgericht”, klinkt het. Mogelijk volgen er dus nog meer dan de 50 gedupeerden die zich zullen melden. “Overal in Vlaanderen hebben zij mensen opgelicht. Alle gedupeerden willen hun geld nu terug, desnoods door hun persoonlijk vermogen aan te spreken”, aldus De Daele.

Sinds de opdracht in Roemenië is het dossier in een stroomversnelling geraakt en hoopt de advocaat dat ze zo snel mogelijk van start kunnen gaan met het proces. “We weten natuurlijk niet wat ze daar in Roemenië gevonden hebben. was daar een eigendom? Is de rekening bevroren? Dat zijn nog vragen waar we mee zitten”, klinkt het. Wanneer het proces van start zal gaan, is nog niet duidelijk.