Meer dan 250 klanten vieren mee met vijftigste verjaardag Verzekeringen Van der Wildt Nele Dooms

29 september 2019

14u57 1 Buggenhout Met een groot feest en optreden van Theatervis vierde Verzekeringen Van der Wildt & Van Keer uit Buggenhout de vijftigste verjaardag van de zaak. Meer dan 250 klanten hielden eraan om mee te vieren in Zaal Nicolaas in Buggenhout.

“Het was eigenlijk vader Paul Van der Wildt die in oktober 1969 de grondslag van het verzekeringskantoor legde”, zegt verzekeringsagent Geert Van der Wildt, ondertussen ook zelf al 25 jaar actief in de sector. “Samen met mijn moeder bouwde hij in de eigen woning aan de Damstraat in Opdorp het agentschap stelselmatig uit. Dat deed hij na de uren van zijn voltijdse job als lesgever in de tuinbouwschool in Merchtem. In 1993 kwam ik mee in de zaak.”

Ondertussen heet het kantoor Verzekeringen Van der Wildt & Van Keer BVBA, omdat naast Geert van der Wildt ook Kimberly Van Keer, verzekeringsagent en voorheen al jaren medewerker in het kantoor, mee aan het roer staat. “Na een periode van gestage groei namen we in augustus 2000 het agentschap Verhelst Jozef over. In 2002 kochten we een nieuw pand aan in de Kerkstraat in Buggenhout-centrum, waar het kantoor sinds september 2002 zijn vaste stek heeft”, zegt Van der Wildt. “Ondertussen werken we daar met verschillende medewerkers. We zijn in al die jaren uitgegroeid tot een belangrijk verzekeringskantoor binnen de KBC-groep, waar naast een ruime vaste basis van particulieren, landbouwers en zelfstandigen, ook heel wat KMO’s en zelfs grote ondernemingen in portefeuille zitten.”

Het kantoor in de Kerkstraat onderging vorig jaar nog een totale make-over. “In acht weken tijd werd het totaal ontmanteld en opnieuw ingericht met een eigentijds concept”, klinkt het. “Licht, lucht, ruimte en een Buggenhoutse toets waren de sleutelwoorden voor de opdracht aan de architect. Ons kantoor heeft door de jaren heen heel wat geïnvesteerd in mensen en infrastructuur. Daardoor gaan we ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. De voorbije vijftig jaar mogen zeker nog een lang vervolg krijgen.”