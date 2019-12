Meer dan 230 bezoekers schuiven aan voor feestmaaltijd van vzw Samen Nele Dooms

24 december 2019

In Zaal Nicolaas in Buggenhout schoven dinsdagmiddag meer dan 230 bezoekers aan de feesttafel. Het jaarlijkse Kerstfeest van de vzw Samen was zo aan de zeventiende editie toe. De vzw verwent op die manier de alleenstaanden, zieken, sociaal zwakkeren en ouderen van de bosgemeente met wat gezellige kerstssfeer. “Iedereen gelukkig, iedereen samen. Dat is het motto”, zegt Nadine Sertijn, stuwende kracht achter de vzw Samen. “Het is hartverwarmend hoe telkens tientallen vrijwilligers klaar staan om dit gebeuren in goede banen te leiden en om te zien hoe de aanwezigen daar zichtbaar van genieten.” Voor de gelegenheid was de Zaal Nicolaas volledig aangekleed in kerstthema en stond er ook een live optreden op het programma. Er kon zelfs duchtig gedanst worden tussen de tafels.