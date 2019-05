Meer dan 200 leerlingen academie zorgen voor primeur met musical Tsjechov Nele Dooms

24 mei 2019

09u59 0 Buggenhout De leerlingen van Academie voor Muziek, Woord en Dans van Buggenhout zorgen voor een primeur. Omdat de academie de lincentie verwierf om de musical “Tsjechov”, in een moderne versie en regie van Willem Verheyden, te brengen, gebeurt dat nu voor het eerst in Vlaanderen. Meer dan tweehonderd kinderen, jongeren en volwassenen staan hiervoor dit weekend op het podium.

Acteren, zingen en dansen. Dat is de taak van de leerlingen van de Buggenhoutse muziekacademie. Al maanden zijn de repetities en voorbereidingen bezig. “Het is dan ook een huzarenstuk om deze schitterende musical, die absoluut niets van zijn glans verloren heeft, op het podium te krijgen”, zegt regisseur Willem Verheyden. “De musical beleefde zijn wereldpremière in 1989 in Duitsland. Het grote succes was weggelegd voor de Nederlandstalige versie in Vlaanderen en Nederland met icoon Boudewijn de Groot als Tsjechov in 1990. Ze speelden Tsjechov voor bomvolle zalen, honderden keren. Nu is het aan ons om voldoende kwaliteit te leveren om de musical eer aan te doen.”

Tsjechov is een aangrijpend en muzikaal meeslepend verhaal over arts en schrijver Anton Pavlovlitsj Tsjechov, die in 1888 de literaire Poesjkinprijs wint. Hij houdt zielsveel van zijn personages, maar blijft voor de buitenwereld een beetje koel en ongenaakbaar. Toch behoudt Tsjechov zijn bescheidenheid en humor in de frivole theaterwereld van Moskou. Actrice Lika heeft een oogje op Tsjechov maar die ziet deze relatie niet zitten. Tsjechov heeft zijn zinnen op die andere actrice, Olga, gezet.

“Met deze productie werkte de academie aan een domeinoverschrijdend project, waaraan een heel schooljaar intens gewerkt is door een team gemotiveerde leerkrachten en directie”, zegt directeur Hans Scholliers. “Al onze spelers nemen het publiek mee in een muzikale Russische wereld.”

Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 25 mei om 20 uur en op zondag 26 mei om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen. Info en reservatie: academie@buggenhout.be of 052/33.95.71.