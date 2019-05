Meer aandacht voor fietspaden Nele Dooms

27 mei 2019

16u46 0 Buggenhout Er komt meer aandacht voor fietspaden in Buggenhout. Schepen Geert Hermans (CD&V) wil van een degelijk fietsbeleid een absolute prioriteit maken. “Kleine dingen maken daarbij al een groot verschil” zegt hij. “Daarom maken we een budget van 50.000 euro vrij om verschillende dingen te verwezenlijken die van belang zijn voor het fietscomfort en fietsveiligheid van de zwakke weggebruikers.”

Een eerste initiatief situeert zich bij het fietspad in de Vitsstraat, tussen Buggenhout en Opdorp. Dat ligt er slecht bij, met verschillende niveauverschillen. Het is ook aangelegd met klinkers, asfalt en beton en dus op één traject drie verschillende materialen als ondergrond voor fietsers. “Dat gaan we allemaal wegwerken”, zegt Hermans. “Overal komt asfalt. Daar rijden fietsers het meest comfortabel over. Vooral ter hoogte van Minneveld en Monnikenveld en in de bocht ter hoogte van de Beekstraat is verbetering nodig.”

Ook het fietspad in de Ravenstraat in Opstal mag zich aan aanpassingswerken verwachten, zodat ook hier niveauverschillen verdwijnen. Die situeren zich ter hoogte van de kruispunten met de Stenenstraat en Jules Andriespark. Ook hier komt asfalt en krijgt het traject ter hoogte van de kruispunten een rode kleur. In de Kalkenstraat worden dan weer de nodige markeringen aangebracht die het fietspad duidelijk aangeven. Ook daar moeten niveauverschillen verdwijnen.