Marktkramers verhuizen weer naar vertrouwd parcours in Kerkstraat Nele Dooms

28 september 2020

11u41 0 Buggenhout De marktkramers in Buggenhout verhuizen terug naar hun vertrouwde parcours in de Kerkstraat. Dat heeft schepen Nadine Sertyn (CD&V) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Anny Crick haalde toen aan dat de wekelijkse marktdag flink te lijden heeft onder de verhuis naar het Kamiel Van Belleplein.

De coronacrisis zorgde er de voorbije maanden voor dat er ook maatregelen getroffen werden voor de wekelijkse marktdag op donderdag. Om die te kunnen laten doorgaan, werd beslist het gebeuren te verhuizen naar het Kamiel Van Belleplein. Maar ondertussen blijkt dat de markt daar veel minder in trek is bij bezoekers dan wanneer de kramen in de Kerkstraat stonden. “De marktkramers zien zo weinig volk dat ze er serieus aan twijfelen om nog wel naar Buggenhout te komen, want ze verdienen er het zout op hun patatten niet”, schetste VB-raadslid Anny Crick tijdens de gemeenteraad. “Dat zou wel eens het einde van de wekelijkse martkdag kunnen betekenen en zover mogen we het toch niet laten komen.”

Schepen Nadine Sertyn bevestigde het probleem. “Al kan de locatie niet de enige reden zijn voor een gedaalde opkomst”, zegt ze. “Onze markt trekt doorgaans voor 60 procent een ouder publiek. Maar we merken bij die mensen een grote angst om buiten te komen door het coronavirus en dus komen ze ook niet naar de markt. We gaan wel de locatie opnieuw aanpassen in de hoop het tij te keren. De kramen verhuizen vanaf 1 oktober opnieuw naar de Kerkstraat en het Kerkplein. In de smalle stukken van de Kerkstraat zullen wel maar aan één zijde van de straat kramen staan, om social distancing te verzekeren. Het parcours zal daardoor iets veder doorlopen dan vroeger. We gaan ook een commissie oprichten voor overleg met marktkramers, zodat we als gemeente meer voeling met hen hebben in de toekomst.”