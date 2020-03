Mama Siri en zoontje Eben (2) allebei risicopatiënt in coronacrisis: “Het besef dat ze Eben niet gaan redden bij een capaciteitstekort in ziekenhuizen is hartverscheurend”

Buggenhout

“Het is frustrerend te zien hoe sommigen de regels aan hun laars blijven lappen. Blijf allemaal echt in uw kot, al was het maar om anderen te beschermen.” Dat zegt Siri Baeyens uit Buggenhout, mama van de kleine Eben die geboren is met een stofwisselingsziekte . Omdat ook Siri een auto-immuunziekte heeft, zijn beiden risicopatiënt. Ze leven al weken opgesloten in hun huis. “Wij weten: Eben gaan ze niet redden als er capaciteitstekort in ziekenhuizen optreedt, want hij is palliatief. Dat besef is hartverscheurend.”