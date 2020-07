Mama klaagt slechte toestand van kinderbegraafplaats op kerkhof aan: “Elk bezoek aan graf van ons kindje is steek door ons hart” Nele Dooms

06 juli 2020

12u23 0 Buggenhout “Elke ouder heeft recht om het graf van zijn verloren kindje op een respectvolle manier te kunnen bezoeken en dat is nu allesbehalve mogelijk.” Dat zegt een mama uit Buggenhout die elke dag het graf van haar dochtertje dat stierf kort na de geboorte bezoekt. Emotioneel klaagt ze de slechte toestand waarin de zone van de kindergraven op het Buggenhoutse kerkhof verkeert aan. Schepen Nadine Sertijn (CD&V) vraagt nog een beetje geduld: “We maken echt werk van een oplossing”, zegt die.

Een mooie en groene parkbegraafplaats, met paden in gras en bodembedekkers en siergrassen tussen de graven. Dat moest het kerkhof van Buggenhout-centrum, aan de Kerkhofstraat, worden na een heraanleg die een goed jaar geleden plaatsvond in het kader van een pesticidenvrij beheer. Op sommige plaatsen op het kerkhof zijn de grassprietjes echter ver te zoeken. Klavers en ander onkruid groeien er beter dan het gras, dat er voorlopig niet echt in slaagt uit te schieten tussen de steentjes waar de grond is mee vermengd. En net op de plaats waar het verdriet het allergrootst is, de zone met kinderzerkjes, is de toestand er het allerergst aan toe.

Een Buggenhoutse mama die het graf van een dochtertje op het Buggenhoutse kerkhof heeft, kan het niet meer aanzien en klaagt de toestand aan. Zelf blijft ze graag anoniem. “Omdat ik noch de naam van mijn dochtertje, noch die van mezelf wil gebruiken om dit probleem in de kijker te zetten”, zegt ze. “Dit is een probleem dat veel groter is dan het mijne alleen. Elke ouder heeft recht om het graf van zijn verloren kindje op een respectvolle manier te kunnen bezoeken. Het is voor alle lotgenoten een trieste zaak hoe het kerkhof er nu bij ligt.”

Zandbak

In januari zal het tien jaar geleden zijn dat deze mama haar dochtertje verloor. En nog nooit de voorbije jaren vond ze het zo moeilijk om het graf van haar kind te bezoeken. “De vreselijke staat van het kerkhof zorgt daarvoor”, zegt ze. “We proberen de zerkjes allemaal zo proper mogelijk te houden. Maar als je dan de omgeving ziet, breekt je hart. En het gaat alleen van kwaad naar erger. Het plaatsje waar de kinderen liggen, is herschapen tot een zandbank in de zomer en één grote modderpoel in de winter. Er komt geen sprietje gras door en de plantjes die vlakbij geplant werden, zijn zo goed as dood. We hebben niet alleen de werken van de heraanleg ondergaan, die niet zoals het hoort verliepen en zelfs voor schade aan zerken zorgden waaronder die van ons kindje, nu zitten we ook nog eens met een lelijk uitzicht. Bij elke dagelijks bezoek is dit een steek door ons hart.”

De mama is het beu dat ze geen gehoor krijgt bij het schepencollege. “Ik schreef verschillende mensen aan, maar op vele beloftes en mooie woorden na gebeurt er niets. Het wordt me emotioneel te veel”, zegt ze. “Excuses zijn er blijkbaar genoeg, maar daadwerkelijk iets doen aan deze vreselijke toestand is blijkbaar te moeilijk. Er zijn veel ouders die de situatie echt beu zijn. Zelf overwogen we om zelf grasmatten te leggen rond het zerkje van ons dochtertje, maar elke ouder verdient een mooi plekje om zijn gestorven kindje te gedenken.”

Schepen Nadine Sertijn (CD&V), bevoegd voor de kerkhoven, begrijpt de frustratie van de ouders. “De omvorming van onze begraafplaats tot een mooi park is een werk van lange adem. We hebben hier al resultaat in geboekt, maar de zone van de kindergraven is inderdaad nog niet wat het moet zijn”, zegt ze. “We hebben geprobeerd om dit met wat beplanting op te lossen, maar zijn zelf niet tevreden met het resultaat. Daarom hebben we hier nu een apart project van gemaakt. We willen hier een mooie zone van maken, maar hebben daarvoor ook toestemming van alle ouders die hier een kindje begraven hebben liggen nodig. Als dat er is, maak ik me sterk dat de site er tegen Allerheiligen prima kan uitzien. Sowieso gaan we in september al voor grasmatten zorgen om de aanblik te verbeteren. Dat kan nu niet, omdat de zomer daar te droog voor is.”

Sertijn belooft dat de resultaten van de heraanleg van het kerkhof tot parkbegraafplaats de komende jaren steeds beter zichtbaar zullen zijn. “We volgen dit op de voet en zitten ook de aannemer constant achter de veren”, zegt ze. “Maar er is wat geduld nodig. Bij iedereen. Inwoners die daar met vragen over zitten of bezorgdheden willen uiten, mogen me altijd opbellen. Ik sta hen met plezier te woord en geef hen alle informatie door.”