Magische avondwandeling mondt uit in winterbarbecue Nele Dooms

10 februari 2020

17u43 3

Serviceclub Rotary Dendermonde organiseert op zaterdag 15 februari een magische avondwandeling. Die mondt uiteindelijk uit in een culinaire winterbarbecue. De organisatoren stippelden voor dit gebeuren in Buggenhout een feeërieke wandelroute uit door velden en langs buurtwegen. Tijdens de wandeling krijgen deelnemers een aperitief aangeboden. Eens terug na de tocht, wacht een barbecue. Die wordt opgeluisterd door pianisten Kris Verwaeren en Kathleen en Nele Michem. Zij zorgen een hele avond voor allerlei Vlaamse meeezingers. Wie mee wil doen aan de wandeling, trekt best warme winterkledij en goede stapschoenen aan. Ook een zaklamp is geen overbodige luxe. Deelnemen kost 65 euro. De wandeling, die ongeveer 5,5 kilometer lang is, start om 18 uur. Aanschuiven voor de barbecue kan vanaf 20 uur. Iedereen is welkom aan de Hangar, in de Kamerstraat 87 in Buggenhout. Info en inschrijvingen: 0477/28.42.23 of oosterlyncklacquet@skynet.be.