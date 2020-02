Lugubere ontdekking van gevilde konijnenkopjes in Buggenhout Bos: boswachter doet oproep naar getuigen Nele Dooms

03 februari 2020

13u50 0 Buggenhout Een lugubere ontdekking in Buggenhout Bos zorgt voor heisa in de bosgemeente. Wandelaars troffen op een bankje ter hoogte van de Henneput gevilde kopjes van konijnen aan. Wie of wat er achter deze daad zit, is compleet onduidelijk. Boswachter Reinhart Cromphout doet een oproep naar getuigen. De daders riskeren een boete voor sluikstorten.

Wie dacht aan een zorgeloos en ontspannend wandelingetje in Buggenhout Bos, was er even aan voor de moeite. Aan de Henneput, één van de meest favoriete en drukst bezochte plekken in het bos, stond immers een lugubere ontdekking te wachten. Op een bankje lagen, mooi opgesteld op een rijtje, drie konijnenkopjes. Een professioneel oog was niet nodig om te zien dat het werk door mensenhanden geklaard was en het hier geen overblijfselen van de maaltijd van een dier betrof.

Geschokt

Wandelaars reageerden dan ook geschokt op de vondst. Ook voor boswachter Reinhart Cromphout was het gegeven een schok. “Dit hebben we hier in Buggenhout Bos nog nooit meegemaakt”, zegt hij. “In andere bossen viel het sporadisch al eens voor dat er nog iets lugubers te vinden was na één of andere halloweentocht. Maar zelfs dat gebeurde in Buggenhout niet. We tasten volledig in het duister over het opzet van deze feiten. Gaat het om een restant van een studentendoop? Een niet zo proper spel van een jeugdbeweging? Daders die bewust wandelaars wilden laten schrikken? Van jagers kunnen de kopjes alvast zeker niet zijn. Buggenhout Bos is verboden terrein om te jagen en jagers villen hun buit sowieso niet ter plaatse.”

Absoluut verboden

De boswachter wijst er wel op dat wat hier gebeurd is, “absoluut verboden” is. “Dit valt onder sluikstorten en daar staan boetes op”, zegt hij. “Moeilijkheid is natuurlijk om te achterhalen wie dit precies op zijn geweten heeft. Daarom doe ik een oproep naar iedereen die mogelijk informatie heeft om die door te spelen. Wie iets gezien heeft of meer weet over de zaak, mag me bellen op mijn gsm-nummer 0491/92.86.44. Alle tips zijn welkom. Dergelijke onfrisse praktijken horen echt niet thuis in ons bos.”

Ondertussen zijn de kopjes opgeruimd. Cromphout zorgde ook voor een volledige screening van het bos om na te gaan of er niet elders ook nog dergelijke gruwelijke zaken te ontdekken vielen. “Op een klein stuk lever vlakbij de vindplaats van de konijnkopjes is echter niets meer gevonden”, zegt hij. “Gelukkig.”