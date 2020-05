Lions schenken tien nieuwe laptops voor scholen Nele Dooms

25 mei 2020

17u27 2 Buggenhout Enkele leden van serviceclub Lions uit Asse zochten maandag het gemeentebestuur van Buggenhout op om er laptops te schenken. De vereniging gaat hiermee in op de oproep van de gemeente om laptops te bezorgen.

“Een tijdje geleden lanceerden we een oproep voor laptops, omdat elk kind recht heeft op onderwijs”, zegt Dirk Lissens van de Sociale Dienst van de gemeente. “Voor het huidige afstandsonderwijs is een computer onontbeerlijk, maar veel kinderen en jongeren blijken daar toch niet over te beschikken. Via een oproep wilden we voor een oplossing zorgen.”

De Sociale Dienst startte een inzameling en die was al een succes. Heel wat nieuwe en gebruikte laptops werden binnen gebracht. “In totaal gaat het op dit moment om 29 laptops waarvan er al vijftien geschonken zijn aan kinderen zonder laptop via een samenwerking met de scholen”, zegt Lissens. “Maar het stopt nog niet, want nu schenkt ook Lions nog eens tien laptops.”