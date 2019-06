Linten rond grafzerken gespannen en andere ergernissen tijdens werkens op kerkhof: “Beetje meer respect zou op zijn plaats zijn” Nele Dooms

05 juni 2019

11u21 0 Buggenhout De werken die momenteel volop aan de gang zijn voor de herinrichting van het kerkhof van Buggenhout, zorgen bij nabestaanden voor ergernissen. Er kwamen bij het gemeentebestuur al diverse meldingen binnen over “te weinig respect voor de doden”. Zo zijn momenteel nog altijd zones afgespannen met lint rond en over grafzerken. Sp.a roept de gemeente op om de werken nauwgezetter op te volgen en te controleren.

Voor nabestaanden van overledenen die op het kerkhof aan de Kerkhofstraat in Buggenhout begraven liggen, is het momenteel geen pretje om de begraafplaats te bezoeken. Dat de heraanleg noodzakelijk zijn en werken altijd voor hinder zorgen, betwist niemand. “Maar wat meer respect voor de doden zou wel op zijn plaats zijn”, zeggen nabestaanden die liever anoniem willen blijven. “Wij hebben hier de jongste weken al alles gezien: om zones af te bakenen worden linten gewoon rond grafzerken en grafornamenten gespannen, werklui liepen rond in bloot bovenlijf, werkmateriaal en puin lagen regelmatig op grafzerken rond te slingeren, er wordt over graven gelopen en een graf raakte beschadigd.”

Bij het gemeentebestuur liepen de voorbije weken verschillende meldingen en klachten binnen van misnoegde en gefrustreerde nabestaanden. De toestand is ondertussen enigszins verbeterd na aanmaningen, maar onder andere linten zijn tot vandaag rond grafzerken gespannen. En op het ereperk van de oud-strijders tiert het onkruid welig. Sp.a Buggenhout trekt aan de alarmbel. “De toestand is erg betreurenswaardig”, zegt Bart Callaert. “Wij dringen er op aan dat de gemeente meer controle uitoefent op dergelijke werven om zo’n toestanden te vermijden. Wie thuis zijn woning laat renoveren, houdt dat toch ook nauwgezet in het oog. Dat zou de gemeente als goede huisvader ook moeten doen. Dat is in ieders voordeel: de aannemer kan goed resultaat afleveren en nabestaanden zijn gerust.”

Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) vindt de gang van zaken “een spijtige zaak”. “Natuurlijk houden we regelmatig controle op de werken en er zijn ook al opmerkingen gegeven”, zegt hij. “Ik stel inderdaad ook vast dat sommige toestanden blijven duren. We gaan dus zeker nogmaals aandringen op beterschap. Ik ga ook navragen om zo snel mogelijk iets te doen aan het onkruid op het ereperk van de oud-strijders. Het kan wel zijn dat dit pas kan als de huidige werken zijn afgerond.”

De heraanleg van de begraafplaats vindt plaats omdat er een pesticidenvrij beheer moet mogelijk zijn. Het gemeentebestuur besliste daarom om de site te laten aanpassen tot “groene parkbegraafplaats”. De paden op het kerkhof worden aangelegd in gras-steenslag. Omdat het gras dan op een harde onderlaag van grind groeit, blijven de paden altijd toegankelijk. Tussen de graven verdwijnt de steenslag en komen bodembedekkers en siergrassen in de plaats. Ook het ereperk van oud-strijdersgraven krijgen een opknapbeurt. Alle liggende zerken van de graven zijn weg en de site wordt ingezaaid met gras. Alleen de rechtopstaande zerken blijven behouden.