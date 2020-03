Liefde op het eerste gezicht op dansvloer, nu vieren Petrus en Madeleine hun jubileum Nele Dooms

09 maart 2020

17u08 0

Petrus De Brandt en Madeleine Coen, allebei zeventigers uit Buggenhout, vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. De twee hadden elkaar leren kennis op de dansvloer. “En het was liefde op het eerste gezicht”, zegt het echtpaar. “Niet veel later huwden we en daarna volgde het gekende liedje van huisje, tuintje, kinderen.” Petrus en Madeleine kregen twee kinderen. “We zijn nog altijd heel gelukkig samen en hopen dat we nog veel jaren samen mogen blijven”, zeggen ze. Naar aanleiding van hun jubileum werden ze gevierd in het gemeentehuis van Buggenhout.