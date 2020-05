Levering mondmaskers loopt vertraging op Nele Dooms

29 mei 2020

15u05 1 Buggenhout De beloofde mondmaskers voor alle inwoners in Buggenhout laat op zich wachten. De levering heeft vertraging opgelopen.

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting donderdagavond in Buggenhout kreeg burgemeester Pierre Claeys (CD&V) vragen over de coronamaatregelen in de gemeente. Zo was er gezegd dat elke inwoner in de bosgemeente een mondmasker zou krijgen. Maar voorlopig is er van die mondmaskers nog geen spoor. “We hadden beslist om die aan te kopen in samenwerking met de provincie”, zegt burgemeester Pierre Claeys. “De mondmaskers zouden hier al moeten zijn, maar blijkbaar zitten ze ergens vast in de douane. Daardoor is er vertraging. Als we de maskers in Buggenhout hebben, zullen ze met de post bedeeld worden. Ik verwacht dat dat volgende week of ten laatste de week erna zal gebeuren.”

De levering van gratis mondmaskers voor elke inwoner kost de gemeente 16.000 euro.