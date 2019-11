Letterhuis Katrien in het nieuw, mét koffiehoek Nele Dooms

26 november 2019

15u42 0 Buggenhout Katrien De Dijcker uit Buggenhout huist voortaan met haar dagbladhandel Letterhuis Katrien in een ander pand. De oude stek aan de Kerkstraat werd omgeruild voor een nieuw onderkomen een paar meters verderop. “Met meer ruimte en eindelijk een koffiehoek om klanten te verwennen”, zegt Katrien enthousiast.

Het ondernemen zit Katrien De Dijcker in het bloed, zo zegt ze zelf. Al bijna vijftien jaar is ze zelfstandig uitbaatster van haar eigen krantenwinkel. “Ik hou van de vele sociale contacten die zo’n handelszaak met zich meebrengt”, zegt ze. “Ik heb me nog nooit een seconde beklaagd dat ik hiermee gestart ben.”

Maar na vijftien jaar begon er wel wat sleet op de winkel te zitten. De Dijcker had de keuze: ofwel volledig en grondig renoveren ofwel voor iets totaal nieuw gaan. Het is het laatste geworden. “Renoveren zou betekenen dat ik maandenlang de winkel zou moeten open houden in één klein kamertje”, zegt ze. “Dat zou gewoon praktisch niet haalbaar zijn. Toen plots de kans kwam om iets verderop een pand nieuw leven te geven, liet ik ze dan ook niet liggen. Ik kan toch in de Kerkstraat blijven, maar wel in een beter én ruimer gebouw.”

De extra ruimte zorgt ervoor dat de dagbladhandel overzichtelijker oogt. En er is plaats voor een koffiehoek. “Ik kreeg in het verleden heel vaak de vraag van klanten dat het wel leuk zou zijn als ze bij mij ook een koffie zouden kunnen drinken en een koek eten”, legt De Dijcker uit. “In mijn vroeger winkeltje was daar echter de plaats niet voor. Maar nu beschik ik over een heel gezellig hoekje. De koffie om mee te nemen, kan nu dus ook ter plaatse gedronken worden en wie dat wil, neemt er nog een lekkere koffiekoek bij.”