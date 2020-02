Leonard Segers start jaar als dorpsdichter na huldiging in Orangerie Nele Dooms

01 februari 2020

16u10 0 Buggenhout Buggenhout beschikt voortaan over een eigen dorpsdichter. Dat is Leonard Segers uit Opdorp. De poëet werd aangesteld tijdens een huldiging in de Orangerie van Opdorp.

Leonard Segers was jarenlang gemeentesecretaris van Buggenhout, maar velen weten dat hij ook van woorden en gedichten houdt. Hij haalde in het verleden al meermaals zijn poëtische pen boven voor Buggenhout. Toen de gemeenteraad vorig jaar beslist om voor Buggenhout een dorpsdichter aan te stellen, was dan ook al snel beslist om die taak aan Segers toe te kennen.

Zijn officiële aanstelling vond nu tijdens de jaarlijkse poëzieweek plaats in de Orangerie. De avond werd extra opgeluisterd door auteur Stijn De Paepe uit Zele. De huisdichter van de krant De Morgen las voor uit eigen werk. Van Segers stonden in de Orangerie al twee grote gedichten te kijk. De komende maanden zal hij bij alle belangrijke gebeurtenissen in de gemeente een gedicht schrijven.

“Bedoeling is dat dit gedicht elke keer in een andere deel van de gemeente, zoals de Briel, het centrum, Opdorp en Opstal, opgedragen wordt”, zegt gemeenteraadslid Kris Van den Berge, bedenker van het initiatief. “Dat moet minstens vier keer per jaar gebeuren. In 2020 neemt Leonard die taak op zich, maar Buggenhout heeft zeker voldoende talent in de rangen om ook de komende jaren telkens een andere dorpsdichter aan te stellen.”

Leonard Segers zelf liet zich de aanstelling welgevallen. “In poëzie heb ik een mooi alternatief gevonden voor de job en politiek waar ik vroeger mee bezig was. En voordeel is dat je daar geen tegenstanders in hebt. Ik hoop dat mensen de komende maanden van mijn schrijfsels gaan genieten. Als ze al denken ‘laat ons het maar eens lezen, want het is van Leonard’, is het voor mij ook al goed”, knipoogt hij.