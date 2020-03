Lente op den Dries krijgt stilaan vorm: eerste kunstige beren vinden weg naar Dries Nele Dooms

12 maart 2020

12u28 230

De tweejaarlijkse ‘Lente op den Dries’ in Opdorp krijgt momenteel volop vorm. Leden van Middenstand Opdorp Leeft (MOL) zijn sinds donderdag aan de slag om de eerste kunstig versierde beren een plaats te geven op de Dries. In totaal moeten daar liefst 175 exemplaren komen te staan. “Die worden gekocht door sponsors en versierd door inwoners, verenigingen en scholen”, zegt voorzitter Erik Coppens. “Momenteel halen we de beren die al klaar zijn op in onder ander de scholen om die al een plaats te geven op de Dries. De overige beren worden zaterdag geplaatst. Nu al is duidelijk dat er echte pareltjes tussen zitten.” De Lente op den Dries lokt elke twee jaar duizenden en duizenden bezoekers. Die kunnen dan genieten van honderdduizenden paasbloemen die in bloei staan, met daartussen allerlei kunstwerkjes. “Deze keer kozen we dus voor beren, zodat Opdorp zijn eigen ‘Berendries’ krijgt”, zegt Coppens.

De officiële opening van Lente op den Dries is voorzien op zondag 15 maart om 11 uur. Iedereen is daarop welkom. De tentoonstelling loopt vervolgens tot midden april.