Lente op den Dries dit jaar in gezelschap van kunstige teddyberen Nele Dooms

06 maart 2020

11u33 0 Buggenhout Liefst 175 grote teddyberen van bijna een meter hoog zullen de komende weken de Dries in Opdorp bevolken. Allemaal worden ze kunstig versierd en krijgen ze een plaatsje tussen de honderdduizenden bloeiende narcissen op het plein. Daarmee luidt Middenstand Opdorp Leeft (MOL) de Lente op den Dries in. “Het mag dan wel geen wielerklassieker zijn, maar we hebben nu ook onze Berendries”, klinkt het lachend.

De Lente op den Dries, daar zet Middenstand Opdorp Leeft elke twee jaar op in. Telkens opnieuw zorgt de vereniging voor beelden, die vervolgens door sponsors, inwoners en verenigingen mooi versierd worden. De voorbije jaren passeerden zo onder andere al kikkers, schapen en pinguïns de revue. En telkens opnieuw lokken de bloeiende paasbloemen in combinatie met de beelden duizenden bezoekers naar de Dries, ooit verkozen tot mooiste plein van Vlaanderen.

Deze keer koos MOL voor teddyberen. En daarmee worden de beelden dit jaar gigantische exemplaren. “De beren zijn negentig centimeter hoog en wegen zo’n twintig kilogram”, zegt voorzitter Erik Coppens. “De beelden zijn hiermee dubbel zo groot dan bij vorige edities. Eerder hadden we al eens hazen op de Dries staan en dat waren ook zo’n grote kunstwerken. Maar dat is alweer een heel aantal jaren geleden.”

Traditiegetrouw worden al die teddyberen creatief beschilderd en versierd. Dat gebeurt eigenhandig door sponsors die de beelden kochten, of leerlingen van de Opdorpse scholen, inwoners en creatievelingen van verengingen . “De eerste exemplaren zijn al klaar en hebben we al kunnen bekijken”, zegt Coppens. “Het zal opnieuw de moeite waard worden, met echte pareltjes tussen het aanbod. Wie de komende weken de Dries bezoekt, zal niet bedrogen uitkomen. We weten dat ook vaak communicanten de site bezoeken, omdat het unieke communiefoto’s kan opleveren. Dat zal zeker deze lente ook het geval zijn.”

De teddyberen worden volgende week, op zaterdag 14 maart, geplaatst. De officiële opening van de tentoonstelling is voorzien op zondag 15 maart. Vervolgens blijven de teddyberen nog tot zondag 12 april te bewonderen. “Vooral in het weekend is het hier dan over de koppen lopen, met wandelaars, fietsers en andere bezoekers die soms van erg ver komen om dit prachtig zicht te bekijken”, weet Coppens. “We zijn wel fier dat we met ons initiatief de uitstraling van Opdorp, toch geografisch middelpunt van Vlaanderen, vergroten.”

De teddyberen moeten tussen bloeiende paasbloemen staan, maar die staan momenteel al zo goed als allemaal open op de Dries. “We stellen dat al een paar edities vast”, zegt Coppens. “Door de klimaatveranderingen blijken de narcissen ook vroeger open te staan. Daarom overwegen we om onze beeldenexpo Lente op den Dries in de toekomst misschien toch een week vroeger te laten starten. Zo voorkomen we dat paasbloemen zijn uitgebloeid tegen het einde van de expo.”

Om de Lente Op den Dries extra luister te geven, werkt MOL ook samen met andere plaatselijke verenigingen . De Koninklijke Harmonie Met Moed Vooruit, die haar 160-jarig bestaan viert, geeft tijdens het openingsweekend van de expo haar eigen startschot voor een fototentoonstelling in de kerk van Opdorp. En het Plantenmarktcomité zorgt op 22 maart voor een 18de editie van de jaarlijkse plantenmarkt rond de Dries. Info: www.lenteopdendries.be.