Lege flessen krijgen nieuw leven als originele lampen dankzij Nick en Alexandra van Léon, Crafted in Belgium Nele Dooms

30 januari 2020

11u45 4 Buggenhout Dankzij Alexandra Vermeir (24) en Nick Bal-Colemont (26) krijgen lege flessen een nieuw leven. Daarvoor richtten ze Léon - Crafted in Belgium op. In plaats van in de glascontainer te verdwijnen, worden flessen unieke, zelfs gepersonaliseerde lampen. Kennismaken met de realisaties van deze jonge onderneming kan momenteel in Bakermat aan de Vlasmarkt in Dendermonde. “Het liefst zouden we onze lampen in de toekomst ook zien opduiken in wijn- of loungebars”, klinkt het.

Nick is in het dagelijkse leven productontwikkelaar, Alexandra zit in de laatste rechte lijn met haar studies om hetzelfde te worden. En ook in de vrije tijd is het koppel gepassioneerd met de materie bezig. Sinds kort werpen ze zich volledig op een eigen, kleine onderneming en daarbij draait alles rond lege flessen. “We hebben ontdekt dat er echt een markt is voor flessen die een nieuw leven krijgen als originele lamp”, zegt het tweetal.

De kiem werd gelegd voorbije zomer, met een lege fles van Tanqueray gin van de vader van Alexandra. “Eigenlijk waren we allebei wat verliefd op die fles”, vertelt Nick. “Toen de gin op was, vonden we het ontzettend jammer dat we die fles plots bij het oud glas om weg te gooien zagen liggen. Ik haalde ze eruit, met als doel kost wat kost een idee te vinden om ze een ander leven te geven en zo te bewaren. Niet veel later was de fles een lamp. Ze staat tot op de dag van vandaag in onze woonkamer te pronken.”

Niet veel later werd een lege fles Duvel omgevormd tot lamp om een vriend cadeau te doen voor zijn pensioen. “Daar kwamen heel wat positieve reacties op”, zegt Alexandra. “Het was uiteindelijk de drankleverancier van dat feestje die ons aanspoorde hier verder mee te gaan. Sindsdien mogen we lampen tonen bij hem, in de Bierschuur in Merchtem en zijn we helemaal vertrokken om dit professioneler aan te pakken.”

Eindeloze variatie

De mogelijkheden om te variëren zijn alvast eindeloos. “Er zijn ontelbare combinatie mogelijk van de soort fles, over de vorm van de lamp en zelfs kabels zijn er in alle soorten”, zegt Nick. “Elke socket om de lamp aan te sluiten op de fles is bovendien uniek, want die maken we zelf met een 3D-printer naar eigen ontwerp en kleuren die vervolgens. Zo hebben we een fles van Bulldog gin waarbij de socket de vorm van een botje voor honden heeft.”

Hoe het tweetal aan de naam “Léon” voor hun onderneming kwam, is dan weer een ander verhaal. “Eigenlijk hadden we niet echt inspiratie voor een leuke naam”, biecht Alexandra op. “Tot bij het brainstormen ons oog plots viel op de cavia die we kort daarvoor geadopteerd hadden. Die hadden we de naam Léon gegeven. We beslisten ook onze zaak zo te noemen. Bovendien is Nicks tweede naam Léon, naar zijn grootvader. Dat was ook een creatieveling.”

Originele cadeau’s

Ondertussen gaat geen dag voorbij of Alexandra en Nick zijn beeig met verzamelen van lege flessen. “We hebben echt oog gekregen voor mooie vormen en doen er alles aan die flessen te behoeden van de glascontainer”, klinkt het. “We ontwerpen zelf lampen, maar kunnen dat ook volledig op maat en naar de gepersonaliseerde wens van de koper doen. Dat maakt het allemaal zo leuk. Het resultaat zijn alleszins mooie blikvangers voor het eigen interieur of originele cadeau’s voor bijvoorbeeld verjaardag, jubilea of housewarming party’s. Voor sommigen is het een kans om een fles met emotionele waarde, omdat ze die bijvoorbeeld van een bijzonder iemand cadeau kregen, te bewaren. We dromen er overigens ook van om onze fleslampen in het decor van wijnbars, loungebars of andere handelszaken te zien verschijnen.”

Fleslampen zijn bij Léon - Crafted in Belgium te verkrijgen vanaf 55 euro. Wie met de zaak wil kennismaken, kan terecht in Bakermat, dat aan jonge ondernemers kansen geeft, aan de Vlasmarkt in Dendermonde. Info is ook te vinden op de Facebook-pagina van Léon of via leon.craftedinbelgium@gmail.com.