Leerlingen Vrije Basisschool Opstal sturen vredesduiven de lucht in Nele Dooms

23 september 2020

13u43 5 Buggenhout Twee witte duiven vlogen woensdag rond het middaguur in Opstal de lucht in. Ze werden gelost door de oudste en jongste leerling van de Vrije Basisschool Opstal. Daar beleefden ze een Vredesdag.

De Vrije Basisschool van Opstal maakt er elk schooljaar een gewoonte van om een Vredesdag te organiseren. “We staan dan even stil bij het belang van vrede, niet alleen in ons naaste omgeving maar over de hele wereld”, legt juf Marieke van het zesde leerjaar uit. “We vinden het belangrijk de kinderen te leren dat ze zelf voor vrede kunnen zorgen, door bijvoorbeeld geen ruzie te maken, niemand uit te sluiten. Ook fairplay is belangrijk. Daarvoor verwijzen we dit jaar naar de Olympische Spelen en het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. De kinderen werden allemaal aangemoedigd om een vredesloop af te leggen.” De kleuters werkten ondertussen rond het verhaal van ‘De Ark Van Noach’. Om de Vredesdag af te sluiten vond een gezamenlijk moment plaats, waarbij vredesduiven de lucht in mochten vliegen.