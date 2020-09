Leerlingen Vrije Basisschool Opstal al dansend het schooljaar in: “Zo blij dat iedereen terug is!” Nele Dooms

01 september 2020

14u22 8 Buggenhout Aan enthousiasme geen gebrek in de Vrije Basisschool Opstal. Daar starten leerlingen en leerkrachten al dansend het nieuwe schooljaar. “We zijn zo blij dat iedereen weer op school is!”



Dat de scholen in deze coronacirsis op 1 september gewoon weer allemaal open mochten, klonk ook bij de leerkrachten en leerlingen van de Vrije Basisschool Opstal als muziek in de oren. Zij vlogen er dinsdagochtend meteen in door samen een dansje aan te leren. Dat gebeurde op muziek van de song ‘Altijd’ van Gert Verhulst, James Cooke en Jan Smit. De noten van ‘Altijd gaan de deuren van mijn hart weer voor je open’ klonken de kinderen alvast vertrouwd in de oren. “Want tijdens de lockdown vorig schooljaar namen we met de leerkrachten ook al een filmpje op op hetzelfde liedje”, zegt juf Barbara. “Toen wilden we alle kinderen laten weten dat we nog altijd voor hen klaar stonden, ook al waren de schoolpoorten dicht, en dat we aan hen dachten. Nu zijn we zo blij alle kinderen terug te zien, dat we het gewoon samen met hen op een dansen zetten. Lessen leren, dat is pas voor morgen.”