Leerlingen Vrije Basisschool creatief aan de slag om kerstmarkt voor te bereiden Nele Dooms

10 december 2019

19u13 1 Buggenhout De leerlingen van de Vrije Basisschool Opstal laten zich deze week van hun creatiefste kant zien. Daarmee geven ze allerlei knutselwerkjes voor Kerstmis vorm. Die zullen tijdens de komende kerstmarkt van de school verkocht worden.

“Het is traditie om een jaarlijkse Kerstcrea te houden”, zegt juf Barbara van het vijfde leerjaar. “Onze kinderen werken onder andere aan borden met kerstwensen, kerstboompjes met kurken, kleurrijke glasramen in papier, kerstbomen van papiersnippers, sneeuwmannetjes met theelichtjes, windlichten, tafeldecoratie en kaarsen. Dat wil zeggen dat er op onze kerstmarkt dus aanbod te over zal zijn aan leuke kerstspullen en eindejaarsgeschenkjes.”

De kerstmarkt van de Vrije Basisschool Opstal vindt plaats op vrijdag 13 december, van 17.30 tot 19.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in de gebouwen van de kleuterschool, aan de Broekstraat in Opstal. Donderdag organiseert de school bovendien ook nog een koekenbak. De koekjes die dan gebakken worden, worden verkocht voor het goede doel, in het kader van de Warmste Week. “De opbrengst schenken we dit jaar aan het Revalidatiecentrum van Buggenhout”, zegt juf Barbara.