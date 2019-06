Leerlingen SiViBu ontwikkelen PMD-vreter Nele Dooms

11 juni 2019

13u29 0

De leerlingen van het eerste jaar STEAM-T van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout hebben een PMD-vreter ontwikkeld. De uitvinding kader binnen de STEAM-lessen over plastiek in de oceanen. Dat PMD-vreter krijgt voortaan een plaats op de speelplaats van de eerstejaars van de school. “Het moet de jongeren helpen om op een speelse manier hun afval te sorteren”, zeggen begeleidende leerkrachten Jef De Raeymaecker en Jonas Colpin. “Gebruikte flesjes en plastic verpakkingen van koekjes komen in een opvangbak terecht. De STEAM-leerlingen maakten de PMD-vreter helemaal zelf en stelden er ook een reglement voor op. En als de PMD-vreter vol is, kan die gewoon in de PMD-container.”