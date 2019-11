Leerlingen Sint-Vincentiuscollege nemen kunstenzolder in gebruik Nele Dooms

25 november 2019

15u46 1 Buggenhout De leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege van Dendermonde hebben een kunstenzolder op school in gebruik genomen. Voortaan volgen ze daar de lessen plastische en muzische opvoeding.

Het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout kent een sterk groeiend aantal leerlingen en dus was uitbreiden nodig. Om dat te realiseren, liet de school haar oog vallen op lokalen die tot het vroegere klooster behoorden. “Waar nu de Kunstenzolder is, was eerder een kapel”, zegt directeur Nele De Bie. “Ervoor was het een slaapzaal van het klooster. Er sliepen weeskinderen. Later werd de zolder gebruikt door de meisjes van de familiale beroepsschool. Ze hielden er zich creatief bezig. De ruimte werkt nu nog altijd inspirerend.”

De kloosterruimte werd het voorbije jaar volledig vernieuwd, gerenoveerd en aangepast. “Onder leiding van Noël Hautekeete leverden onderhoudsmannen van onze school fantastisch werk”, zegt De Bie. “We zijn heel blij met het resultaat. Onze leerlingen zullen hier zeker meer plezier beleven aan hun lessen plastische en muzische opvoeding. En er kunnen ook andere creatieve projecten plaatsvinden.”

De inhuldiging van de Kunstenzolder komt er in wat een feestjaar is voor het Sint-Vincentiuscollege. Zo wordt de 165ste verjaardag van onderwijs en zusters in Buggenhout gevierd. “Al 165 jaar zetten de zusters van H. Vincentius A Paulo zich belangeloos, liefdevol en toegewijd in voor de jongeren en kinderen in de streek”, legt De bie uit. “We willen dan ook graag de zusters bedanken voor de fijne samenwerking en hun voortdurende inzet.”