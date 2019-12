Leerlingen De Pupil halen beste zangstemmen boven voor nieuw podium op speelplaats Nele Dooms

20 december 2019

De leerlingen van gemeenteschool De Pupil van Opdorp haalden vrijdag hun beste stemmen boven. Voor hen stond er een dagje ‘sterzingen’ op het programma voor het goede doel. Na een oefensessie in de school zelf ‘s ochtends, omdat het toen nog regende, trokken de kinderen later de straten in om er, onder begeleiding van leerkrachten, van deur te deur te gaan zingen. Op het repertoire stond kerstmuziek. “De opbrengst gaan we besteden in onze eigen school”, zegt directeur Elke Van Hoeymissen. “De centen zullen worden gebruikt om een podium te maken op onze speelplaats. Dat biedt extra mogelijkheden voor onze talentrijke leerlingen.” Om de zingende leerlingen een hart onder de riem te steken, werden ze door het oudercomité overigens ook getrakteerd op een kerstbrunch.