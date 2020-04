Leerkrachten Vrije Basisschool Opstal sturen lieve boodschap naar leerlingen Nele Dooms

27 april 2020

Buggenhout De leerkrachten van de Vrije Basisschool van Opstal sturen bij de start van deze nieuwe schoolweek een lieve boodschap naar hun leerlingen. Ze doen dat op de tonen van "Altijd", het liedje van Gert Verhulst, Jan Smit en James Cooke.

“Als het moet zal ik er voor je zijn”. Op die melodie en woorden zetten de leerkrachten van de Vrije Basisschool Opstal een boodschap online. In een reeks foto’s maken ze duidelijk : “Lieve kinderen, we missen jullie allemaal heel hard. De school voelt leeg aan zonder jullie. Hopelijk zien we jullie snel terug! Maar tot dan #blijfinuwkot. Liefs, de juffen.”

Ook de Vrije Basisschool Opstal organiseert zich momenteel met online lesmomenten voor haar kinderen. “We zien elkaar nog een tijdje niet in levende lijve en dus vonden we het een goed idee een boodschap naar de kinderen te sturen”, zeggen juf Nikita en juf Katrien. “Ondertussen sturen we ook een welgemeende dank de wereld in voor al onze ouders en oud-leerlingen die momenteel actief zijn in de zorg en de supermarkten, die postbode of bakker zijn of naaisters die mondmaskers maken. Want iedereen draagt zijn steentje bij in deze coronacrisis.”