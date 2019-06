Leeftijd houdt Pol Vervoort (73) niet tegen om studiecoach te worden Nele Dooms

24 juni 2019

13u32 1 Buggenhout 73 is hij, maar dat houdt Pol Vervoort niet tegen om een nieuw project op te starten. Jarenlang was hij vrijwilliger bij tal van verenigingen in Buggenhout, maar kort geleden plande hij wat meer rust in. “Blijkt dat ik niet kan stilzitten, dus begin ik maar iets nieuws”, zegt hij. En dus wordt Pol vrijwillig studiecoach om jongeren te helpen bij hun schoolwerk.

Jarenlang vrijwilligerswerk heeft Pol Vervoort er in Buggenhout opzitten. Hij was duivel-doet-al in zijn jongere jaren bij onder anders de Scouts en de Klauwaerts. Later werd hij voorzitter van de Gezinsbond en ook van de Welzijnsraad. Vorig jaar vond Vervoort het welletjes geweest en besloot, na 55 jaar van vrijwilligerswerk, voor rust te gaan. “Alleen besef ik nu dat stilzitten en niets doen, niet echt iets voor mij is”, zegt hij. “De rust heeft lang genoeg geduurd, ik ga weer voor iets anders.”

Vervoort richt ‘Studiecoach’ op. “Dat kwam nogal toevallig toen een mama me vertelde over haar zoon die het nogal moeilijk had op school”, vertelt Pol. “Ik dacht: laat ik hem helpen. Omdat ik er van overtuigd ben dat nog wel meer jongeren steun en begeleiding kunnen gebruiken bij het huiswerk maken, lessen leren, examens voorbereiden enzovoort, was Studiecoach al snel geboren.”

Vervoort heeft zijn actieve loopbaan dan ook altijd in de bres geweest voor de jeugd. Hij startte als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg, was opvoeder in het internaat van het Heilige-Maagdcollege en werkte met jongeren in een oriëntatiecentrum van het OCMW. “Op mijn vijftigste behaalde ik nog mijn diploma lesgeven”, vertelt hij. “Ik gaf het vak Algemene Vorming in het beroepsonderwijs Don Bosco en was er leerlingenbegeleider. Dat heb ik ook het liefste gedaan, omdat ik er zoveel voldoening uithaalde.”

Info: uwstudiecoach@proximus.be