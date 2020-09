Laurens Huys bevestigt sterk profdebuut in Hongarije Erik Vandeweyer

07 september 2020

12u56 0 Buggenhout Voor de komst van corona stak Laurens Huys als nieuwkomer in het profpeloton al enkele keren de neus aan het venster. Nu de wieleractiviteiten weer hervat zijn, lijkt de Buggenhoutenaar op zijn elan door te gaan. De 21-jarige neoprof reed een sterke Ronde van Hongarije. In de daaropvolgende Tour du Doubs kwam andermaal de bevestiging.

Laurens Huys heeft er enkele drukke dagen opzitten. In de Ronde van Hongarije kwam hij sterk voor de dag. Dankzij een zevende plaats in de laatste rit legde hij beslag op de achtste plaats in het eindklassement. “Ik ben inderdaad zeer tevreden over deze vijfdaagse. Op de eerste dag kregen we meteen drie hellingen van twaalf kilometer voorgeschoteld. Het laatste deel van de etappe was wel vlak. In het lastigste gedeelte kon ik al een eerste keer aanvallen. Nadien volgden er drie vlakkere ritten. Op de laatste dag was het gewoon ieder voor zich. Toen was het echt afzien. Die dichte ereplaats verheugt me, omdat er een sterke bezetting present was. Vier ploegen uit de WorldTour stonden aan de start.”

Naar Frankrijk

Vanuit Hongarije reisde Laurens Huys onmiddellijk door naar Frankrijk, waar hij aan de start stond van de Tour du Doubs. Ook in deze eendagswedstrijd liet hij zich opmerken. “Het was kort dag, en de maag speelde wat op. Het eten in Hongarije was niet overweldigend. Toch was ik na afloop van de Tour du Doubs wat ontgoocheld. In volle finale kon ik samen met winnaar Loïc Vliegen ontsnappen. Op de laatste helling moest ik lossen. Vliegen is zes jaar ouder en heeft meer power in de benen. Die power komt wel. Spijtig genoeg zat de tweede plaats er ook niet meer in. In de laatste afdaling naar de finish toe werd ik nog opgeslorpt door het peloton. Het eindresultaat viel niet op, maar ik heb de koers wel tot de laatste meters mee kleur gegeven.”

Hoe ervaart een jonge renner zijn eerste profjaar te midden van alle coronaperikelen? “Het is natuurlijk een raar jaar voor iedereen. De prille start was goed. Ik kon drie keer de top tien halen en had een goed gevoel. Van half maart tot half juni was er niets. Motivatieproblemen waren er in die periode niet. Ik fiets gewoon heel graag en maakte van de periode zonder wedstrijden gebruik om nieuwe wegen te ontdekken. In zekere zin kon ik zelfs genieten. Alle trainingen gingen door en ik heb er gewoon het beste van gemaakt.”

Ondanks de grillen van de kalender kan Laurens Huys nog een mooi programma afwerken. “Half september is er de Ronde van Luxemburg. Het parcours in het Groot-Hertogdom zint me wel. Het BK is dan weer eerder een verplicht nummer. Op dat parcours kan ik veel minder mijn ei kwijt. Nadien volgen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn opnieuw twee klassiekers om naar uit te kijken.”