Landelijke Gilde op dorpswandeling langs verrassende plekjes Nele Dooms

13 oktober 2020

14u53 0 Opdorp De Landelijke Gilde van Opdorp organiseert op zaterdag 17 oktober haar jaarlijkse dorpswandeling. Deze keer wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen om het veilig te houden.

De wandeling, die ‘s avonds plaatsvindt, moet de deelnemers langs verrassende plekjes en over rustige wandelwegen in Opdorp en Malderen brengen. De tocht is ongeveer 8,6 kilometer lang en moet in de eerste plaats een gezellige gezinswandeling zijn.

Wandelen kan perfect in eigen bubbel. De organisatoren roepen deelnemers op om sfeervolle verlichting mee te brengen en aangepast schoeisel aan te trekken, want het wordt een tocht door het donker. Het vertrek is voorzien in Sluis, een zijstraat van de Vitsstraat in Opdorp, vanaf 19 uur. Meedoen kost 4 euro per volwassene, 2 euro per kind. Elke deelnemer krijgt bij de start enkele versnaperingen. Info en inschrijvingen: geert.van.der.wildt@verz.kbc.be.