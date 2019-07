Landelijke Gilde houdt Dorpsfeest op Dries Nele Dooms

04 juli 2019

De Landelijke Gilde van Opdorp organiseert op zondag 7 juli haar jaarlijkse Dorpsfeest. Aanleiding is de kermisweek op en rond de Dries. Het Dorpsfeest is ondertussen aan de 37ste editie toe. De activiteiten starten al om 10 uur met een rommelmarkt. De organisatoren verwachten zo’n driehonderd marktkramers die een plaats innemen rond de Dries. De Landelijke Gilde voorziet ook een springkastelendorp. Om 11 uur luistert de Koninklijke Harmonie ‘Met Moed Vooruit’ een aperitiefconcert op. De muzikanten staan onder leiding van dirigent Stijn De Raes. Petanqueclub De Driesvrienden organiseren om 13 uur een petanquetornooi. Teams van twee personen kunnen deelnemen. Vanaf 15 uur vinden verschillende optreden en een demo line dance plaats. Doorlopend zijn in de feesttent pannenkoeken, gebakken haringen, hamburgers en pensen te verkrijgen. De Gilde plant tot slot om 17 uur een kampioenschap eieren gooien.