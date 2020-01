Laatste try-out voor nieuwe wandelroute Tussen Bos en Brouwerij Nele Dooms

31 januari 2020

12u24 0 Buggenhout Buggenhout zal over afzienbare tijd over een gloednieuwe wandelroute beschikken. Die krijgt de naam “Tussen Bos en Brouwerij”. Met de betrokkenen werd een laatste try-out van het traject afgelegd.

Buggenhout zet al langer in op trage wegen en realiseren van allerlei wandelroutes. Daar komt nu nog eens een nieuwe bij. De gemeente werkt hiervoor samen met brouwerij Bosteels, die plannen maakt om in de toekomst meer toeristen op haar site te verwelkomen.

De nieuwe wandeling “Tussen Bos en Brouwerij” zal ongeveer negen kilometer lang zijn. “Om het traject uit te stippelen doen we beroep op wandelclub De Vossen”, zegt schepen Geert Mannaert (CD&V). “We werken ook samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Om de wandeling helemaal begaanbaar te krijgen, werd de buurtweg 118 weer degelijk aangelegd. Deze buurtweg is een nieuwe wandelverbinding tussen de Spoorwegstraat en de Bosstraat. Met een laatste try-out van dit parcours verzekeren we ons dat het allemaal goed toegankelijk is voor alle wandelaars.”

De nieuwe wandeling start op het Kamiel Van Belleplein, loopt doorheen het centrum en doet het bos aan, en eindigt aan Brouwerij Bosteels. “We zijn trots dat deze nieuwe route twee van grootste toeristische troeven van Buggenhout, het bos en de brouwerij, combineert en er heel wat trage wegen in betrokken zijn”, zegt Mannaert.