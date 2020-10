Kwaliteitskamer moet in toekomst waken over uitzicht van gemeente Nele Dooms

02 oktober 2020

17u50 0 Buggenhout Buggenhout krijgt een “Kwaliteitskamer”. Dat is een instantie die grote ontwikkelingsprojecten evalueert en zo waakt over het toekomstig uitzicht van de gemeente. Het voorstel om zo’n Kwaliteitskamer op te richten komt van oppositiepartij Open Vld. Schepen van omgeving en ruimtelijke plannen Geert Hermans (CD&V) reageert positief.

Oppositieraadslid Cleïs Meys bracht het voorstel voor de oprichting van een Kwaliteitskamer op de agenda van de jongste gemeenteraad. “Zo’n Kwaliteitskamer bestaat uit een team van deskundigen dat aan het schepencollege advies verleent bij bouwprojecten en waakt over de kwaliteit ervan”, zegt ze. “We zien de jongste tijd heel wat nieuwe bouwwerken opstarten in Buggenhout, vooral in de dorpskernen. Dan is het belangrijk de impact ervan te bewaken. Dat kan het best als het bestuur zich bij grote bouwprojecten laat adviseren door onafhankelijke experten.”

Open Vld dringt bovendien aan op een duidelijke visie vanuit het gemeentebestuur op de toekomstige de stedenbouwkundige en ruimtelijke inrichting van de dorpskernen. “Hoe moet onze gemeente er binnen tien jaar uitzien? Het is hoog tijd dat daar een antwoord op komt”, zegt Meys. “In tal van steden en gemeenten wordt al beroep gedaan op een Kwaliteitskamer. Die kan enerzijds rekening houden met het historisch beeld van onze gemeente en anderzijds ook de mogelijkheden voor kwalitatieve hedendaagse architectuur maximaal stimuleren. Een evenwicht daarin is belangrijk.”

Het voorstel van Open Vld om zo’n Kwaliteitskamer in het leven te roepen, werd principieel goedgekeurd door de Buggenhoutse gemeenteraad. “Dit is zeker een goed voorstel”, meent schepen Geert Hermans. “We zullen dit op de agenda van de Gecoro, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, zetten. Die kan dan instaan voor de oprichting en samenstelling van de Kwaliteitskamer.”