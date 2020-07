KSA brengt eigen biertje uit voor jubileumjaar en als vervanging voor fuif die niet kan doorgaan Koen Baten

11u54 0 Buggenhout KSA De Roodkapjes uit Buggenhout beleven ook een apart jaar door de coronacrisis. Vijf jaar geleden ging de jeugdbeweging van VKSJ naar KSA en dit jaar zouden ze ook hun dertigste editie houden van La Fiesta, een fuif die al jaar en dag heel wat volk lokt. “Omdat dit allemaal niet kan doorgaan en we toch iets wilden doen hebben we ons eigen bier gemaakt”, zegt Kathleen Van Sande.

Het bier kreeg de naam ‘Red Cap’ en is een verwijzing naar de naam van hun jeugdbeweging. “Het was een brouwerij zelf die ons gecontacteerd had om zelf ons eigen bier te ontwerpen in dit jaar", klinkt het. Het biertje zelf is 6,7 % en bestaat uit water, gerstemout, hop en gist. “We vonden het een leuk moment om dit nu naar buiten te brengen en ook omdat er door corona niet veel mogelijk is, kunnen we op deze manier toch wat geld verdienen", aldus Kathleen.

Het bier slaagt ook zeker aan. De verkoop loopt nu nog maar enkele dagen en er werden al 300 flesjes verkocht. “We zijn hier zeker heel tevreden mee en we hopen natuurlijk nog wat te verkopen", klinkt het. Wie het bier wil kopen moet het online reserveren en kan het afhalen bij de Roodkapjes in de Maricolenweg op een afgesproken tijdstip. Wie zelf ook wil reserveren kan dat via hier doen.