Krachtbalclub Klaverken sluit seizoen af met twee kampioenenploegen Nele Dooms

26 juni 2019

Krachtbalclub Klaverken van Buggenhout kreeg een ontvangst in het gemeentehuis van Buggenhout. De sportvereniging heeft er dan ook een fantastisch seizoen opzitten. Twee teams speelden kampioen. Het gaat om de jongens U14 en de herenploeg in de reeks Hogere Heren. Het was ondertussen al 25 jaar geleden dat de club daarin nog eens de kampioenstitel binnen haalde. “Met deze prestaties dragen we de vruchten van een goede werking en inzet van veel vrijwilligers”, zegt voorzitter Lies Brusselmans. “Alle puzzelstukjes zijn dit jaar samengevallen: talent, ambities, sfeer en goede omkadering.”